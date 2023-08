レディースアイテムも数多く出品しております☆

◉付属品

【値下げ中古品超美品】イタリア製『Belvest』チャコールSTスーツ48-6R

ボタン、予備ボタン

春夏 ラルディーニ シルクリネン EASYジャケット 52サイズ LARDINI

予備糸

新品AKM22SS定価7万円SPRAY DYE綿麻ニットジャケットL濃灰



(最上級ビンテージ)タキシード·ジャケット新品



engineered garments bedfordjacket xs 美品

◉詳細サイズ(サイズはcm表記です)

90s OLD GAP レザージャケット オールド ギャップ ブラック

42

せき様専用 3点合計



LEVI'S RED Guy's Warped Coat sサイズ 後染めBK



超美品‼️KENTブレザー スラックス2本 ブリティッシュ トラッド‼️

肩幅 43

ベルベスト ウール100% 春夏 オレンジ ジャケット 48

身幅 46.5

wales bonner ジャケット 2019AW

袖丈 61

デサントブラン ダブルジャケット 美品

着丈 70

縮絨ウール 黒 ジャケット マーキンジャンマ ヨウジヤマモト コムデギャルソ



nautica ウールダブルジャケット



HUGO BOSS(GER)コットンテイラードジャケット



早い者勝ち Name. オフスケールテーラードジャケット 20ss ネイビー



ラルフローレンテーラードジャケット

衣類に関して、肩幅の計測がない場合には、ラグラン仕様となります。

エンジニアードガーメンツ トロピカルウール セットアップ グレンチェック

その場合には、袖丈は脇から袖先までを計測しています。

JOHN PEARSE シングルジャケット ブラック新品タグ付き 170 Y5



美品 ポロ ラルフローレン ヴィンテージ加工 ハンティングジャケット 38R



美品 GUCCI 2B テーラードジャケット(44R)

※平置き採寸しております。多少の誤差はご容赦下さい。

【D&G】dolce&gabbana vintage jacket



【限定価格】70s 格子柄 セットアップ 美品



snow peakジャケット

◉カラー

ラルフローレン 紺ブレ ジャケット 金ボタン

ベージュ

メンズ テーラードジャケット イタリア製 made in Italy



ORGUEIL オルゲイユ インディゴリネン サックジャケット



g-stage ジーステージ 総柄 セットアップ ジャケット パンツ 3点セット

◉素材

WE11DONE テーラードジャケット ダブル G-ドラゴン着用モデル

ウール80%

Lanvin ランバン スーツ

カシミヤ20%

alberto aspesi/シャンブレーテーラード/ジャケット



yohji yamamoto pourhomme レザー切り替えジャケット



新品AKM22SS定価8.5万円COOL DOTSスイングイージージャケットL

◉商品状態

*JUNYA WATANABE MAN×リーバイス テーラードジャケット SS

(S) 未使用

エヴィス EVISU YAMANE マディソン 36



最終価格!フリーホイーラーズ コンダクタージャケット



極美品 コルネリアーニ 春夏 シルク×リネン×カシミヤ ジャケット



Archive DIRK BIKKEMBERGS silk jacket 46



stein 20aw セットアップ ブラウン



美品 GABRIELLE PASINIガブリエレ パジーニジャケット46

◉管理番号

wales bonner ジャケット 22ss 1stルック

3-YF014

【GUCCI(グッチ )】テーラードジャケット 紫(パープル)



クルリさん専用 ISSEY MIYAKE HOMME PLISSE セットアップ



コムデギャルソンオムドゥのセットアップ ハンガー付

◉保管管理

SASSAFRAS デニムジャケット XL



プリントテーラージャケット



Paul Stuart ポールスチュアート グレンチェック ブレザー 夏 L



111 *LEAME*レアンズ(9号) カシミヤ ロングコート ジャケット

◉古物営業許可

b'2nd 定価5万 霜降りテーラードジャケット 定価約5万

古物営業許可取得済みです。

タリアトーレ ジャケット beams 別注 46 brilla

番号は、プロフィール欄に記載してあります。

STILE LATINO Vintage Collection Jacket



20SS JieDa ジエダ GUN ダブル テーラード ジャケット 403N▲

◉出品物について

LARDINI テーラードジャケット 麻 ブルー 42 M イタリア シングル

出品する品物は全て、古物営業法を遵守の上、出品前に鑑定士が入念な真贋鑑定をいたしております。

JOSEPH HOMME ジョセフオム モールスキン素材 テーラードジャケット

購入先は、主に百貨店、正規店、ブランドショップ、質屋、古物業者競市になります。

良品L☆ISAIA SETSUGEKKAイタリア製テーラードジャケット



シルク混新品12万LARDINIラルディーニウール本切羽テーラードジャケット50

また、商品の状態や色味、採寸には細心の注意を払い記載しておりますが、全てを記載することは困難なので、中古品のご理解のある方のみご購入下さい。

VISVIM ヒッコリースモーキングジャケット 2 インディゴ ヴィズヴィム



紺 イタリー製 polo Ralph Lauren 麻 ジャケット

◉返品について

コムデギャルソン マオカラージャケット

商品が万が一正規品と認められなかったり、状態が著しく異なる場合には返品返金の対応を致しますので、安心してご購入下さい。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド デペトリロ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド デペトリロ 商品の状態 新品、未使用

