型番:725222 700

ナイキエアマックススコーピオン

カラー:VOLT/VOLT-VOLT

素材:アッパー:メッシュ ・ソール:ゴム

サイズ 26.5cm

ところどころ汚れがありましたので、気づいたところは写真にアップしてます。ご確認ください。

ただ全体的には美品の方かと思います。

いまだに人気の高いスニーカーです。

このスニーカーでこの状態で残っているのは少ないと思います。

この色はもうなかなか出てないのでサイズが合えばお得ですよ。

ナイキからAIR MAX 90 ULTRA BRです!

ハイテクシューズとして大きな進化を遂げ、弾むようなクッショニングを感じる事が出来るこちらのモデル!

ド派手なネオンイエローのカラーリングが注目を集める事間違いなし!アッパーはメッシュ素材で仕上げられ、

軽量性かつフィット感も抜群です。

個性を出すにはオススメの一足です!

即購入OKです!

コメント中でも即購入の方を優先させていただきます。

あくまでも、中古品の為、神経質の方はご遠慮下さい。

⚠️また他サイトでも出品していますので、

そちらで売れた場合はページ消去させていただきます。

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

