値下げ交渉はフォローの後にコメントお願い致します!

【Comment】

一般的な丈感ではなく、

特異的なクロップドに、サイドの

ハードボンテージデザイン。

ハイエンドな レザーハーフパンツ です☺︎

【information】

古着スラックス や ベイカーパンツ 濃紺 ジーンズ Gパン デニム や リジッドデニム etc. 良雰囲気の 軍チノ や レザーパンツ ダブルニー フィールドパンツ や ライナーパンツ を含む良アイテム。 ボンテージパンツ や ヴィンテージスラックス スーツセットアップ 上下セット set up homme など オム ローライズデニム スキニーパンツ ブーツカットデニム セレモニー ラインパンツ トラックパンツ サイドボタン イージーパンツ Y2K 00s 初頭 517 ダメージデニム の代わりとしても使えそうです。フレアパンツ プリーツパンツ etc... モードな洗練されたアイテムや ワイド スラックス 袴 ダック ワークパンツ や NBA NHL MLB を初め、 カーゴパンツ BAGGY バギー ワイド 550 560 系の ルーズフィット 。 ブラックデニム 黒デニム ケミカルウォッシュ 無骨な シャドーチェック オンブレチェック にも合う一本です。

【Size】

M〜Lサイズ相当

ウエスト 76cm

股上 37cm

股下 53cm

ワタリ 36cm

裾幅 33cm

【Material】

リアルレザー

【Color 】

ブラック

【Condition 】

ボタンリペア、スリット部小ダメージ

使用感程度

着用に支障が出るダメージはありません。

※古着の特性上、全てのコンディション記載は難しく、

出品物は全てUSEDですので、

古着慣れしていない方のご購入はお控え下さい。

【Category】

#古着ハウスパンツ

【About】

古着 USED #古着ハウス では、 made in USA アメリカ製 USA製 を初め 、 玄人好みの France フランス製 ITALY イタリア製 etc... 多数出品中です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ヴィンテージ 商品の状態 やや傷や汚れあり

.値下げ交渉はフォローの後にコメントお願い致します!【Comment】貴重な国産アーカイブレザー袴一般的な丈感ではなく、特異的なクロップドに、サイドのハードボンテージデザイン。ハイエンドな レザーハーフパンツ です☺︎【information】古着スラックス や ベイカーパンツ 濃紺 ジーンズ Gパン デニム や リジッドデニム etc. 良雰囲気の 軍チノ や レザーパンツ ダブルニー フィールドパンツ や ライナーパンツ を含む良アイテム。 ボンテージパンツ や ヴィンテージスラックス スーツセットアップ 上下セット set up homme など オム ローライズデニム スキニーパンツ ブーツカットデニム セレモニー ラインパンツ トラックパンツ サイドボタン イージーパンツ Y2K 00s 初頭 517 ダメージデニム の代わりとしても使えそうです。フレアパンツ プリーツパンツ etc... モードな洗練されたアイテムや ワイド スラックス 袴 ダック ワークパンツ や NBA NHL MLB を初め、 カーゴパンツ BAGGY バギー ワイド 550 560 系の ルーズフィット 。 ブラックデニム 黒デニム ケミカルウォッシュ 無骨な シャドーチェック オンブレチェック にも合う一本です。【Size】M〜Lサイズ相当ウエスト 76cm股上 37cm股下 53cmワタリ 36cm裾幅 33cm【Material】リアルレザー【Color 】ブラック【Condition 】ボタンリペア、スリット部小ダメージ使用感程度着用に支障が出るダメージはありません。※古着の特性上、全てのコンディション記載は難しく、出品物は全てUSEDですので、古着慣れしていない方のご購入はお控え下さい。【Category】#古着ハウスパンツ【About】古着 USED #古着ハウス では、 made in USA アメリカ製 USA製 を初め 、 玄人好みの France フランス製 ITALY イタリア製 etc... 多数出品中です。

