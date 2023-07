NIKE AIR JORDAN 14 YELLOW FERRARIナイキ エアジョーダン14 イエロー フェラーリ

NIKE AIR JORDAN 14 YELLOW FERRARIについて

国内SNKRSにて2019/6/22に発売決定!

2014年9月にフェラーリの美しいレッドで染め上げた「Chilling Red」が発売されたが、今度はイエローで染め上げた新色となっている。

アッパーを上質なスエードで構築し、フェラーリの象徴的カラーの一つイエローで染め上げた。

また、ミッドソールにはカーボンファイバーのパターンを採用し、中心にはシルバーのアクセントをプラスしている。

中古品とご理解の上、ご購入下さい。

2回履いたのみですのできれいですが、小さな傷があるため「やや傷やよごれあり」としています。

ペット無し、非喫煙です。

興味がありましたら是非よろしくお願い致します。

メインカラー···ブラック、イエロー、レッド、ゴールド、シルバー

商品の情報 商品のサイズ 29.5cm ブランド エアジョーダン 商品の状態 やや傷や汚れあり

