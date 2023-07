★即購入OK!

★価格交渉不可・お取置き不可、早い者勝ち!

★プロフィールは必ずお読み下さい。

【USA購入 正規新品】THE NORTH FACE◆W HALFDOME FULLZIP フルジップ パーカー US限定 ハーフドームロゴ キャンプ アウトドア 登山 上質 裏起毛(L)黒 181130-35

ブランド

THE NORTH FACE / ザ・ノースフェイス

状態

新品

表示サイズ

WOMENS L ※USサイズとなりますので、実寸サイズをご確認下さい。

実寸サイズ

衣類は全て平台に平置きし外寸を測定しております。

商品によっては若干の誤差が発生する場合がございます。

多少の誤差は予めご了承ください。

身幅58cm ゆき丈86cm 着丈71cm

素材

SHELL A:75% COTTON 25% POLYESTER

SHELL B:95% COTTON 5% ELASTANE

SHELL C:100% COTTON

柄・色

TNF BLACK

アメリカ 「THE NORTH FACE」正規ショップにて購入いたしました

(100%正規品ですのでご安心下さいませ)

【US直営モデル】

THE NORTH FACE - W HALFDOME FULLZIP !

裏地は裏起毛で保温性抜群。

スダンダードデザインでアウトドアやタウンユースで着ていただける一着。

・標準フィット

・フルジップデザイン

・着心地もよく暖かい裏起毛フリース素材

・ドローコード付きフード(絞り調整可能、二重加工)

・両サイド「ハンドポケット」

・左胸「ハーフドームロゴプリント」

・袖口、裾「リブ搭載」

「ノースフェイス正規ホログラムシール付」内側タグに付いております

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ザノースフェイス 商品の状態 新品、未使用

