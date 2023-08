高品質の激安 ナイキ 限定完売モデル■NIKE エアジョーダン GS ロー 1 スニーカー

ナイキ エアジョーダン 1 ロー GS ブラック/ライト スモーク グレー-ホワイト(553558-039)

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ナイキ エアジョーダン 1 ロー GS ブラック/ライト スモーク グレー-ホワイト(553558-039)限定完売モデル です。サイズ 25.0cm 1回着用のみで、底ですが汚れ等ありですが綺麗です(写真、7枚目)外箱は多少傷等ありますネット価格は、50,000円程で売られていました。※値下げ不可※即購入OK#NIKE#ナイキ#エアジョーダン1ロー#AirJordan1Low#ブラック#ライトスモークグレー#ホワイト#靴#スニーカー#553558039#レア#限定#完売

