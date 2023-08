ヘッドカバー/あり

レンチ/なし

BALDO

8C CRAFT BRASSY

ツアーAD PT-6(SR)

ロフト/12°

長さ/44.00インチ

バランス/D3

重さ/319g

他サイトでも掲載のため即決禁止。

コメントしてからの購入をお願いします。

!!ヘッドカバー、レンチは無しになってるものは有りません!!

無いものに付けてくださいと無茶ぶりやめてください。

もともとレンチが必要ない物も「レンチ無し」となっております。

#J子の部屋

管理番号/**131104*****7001

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

