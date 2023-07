入園入学祝い mame 20ss ジャケット ロングコート

mame 20ss のジャケットです。

ドゥーズィエムクラス MUSE

ベージュ、紐有り

袖のシルク部分も綺麗で、全体的に汚れなど見当たりませんが、中古であることにご理解ある方よろしくお願いします。

mame 20ss ジャケット

定価8〜9万したかと思います。

紐も同封いたします。

黒河内真衣子氏が手掛けるブランド<マメ>のジャケットです。さっと羽織るだけでサマになる、丈長のゆったりとしたシルエット。ピークドラペル仕様のドレッシーな佇まいで、デイリーはもちろん、パーティーやイベントシーンの羽織りとしても活躍します。ウエストマークできる腰紐付きで、その日の気分や着こなしに合わせて、スタイルチェンジもお楽しみいただけます。

素材本体:ウール54%、麻46%、部分使い:シルク50%、コットン50%

サイズ1:肩幅53cm、着丈72.5cm、袖丈58cm、バスト116cm

MM20SS-JK016

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マメ/マメクロゴウチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

