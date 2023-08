●ご覧いただき誠にありがとうございます。

●ご覧いただき誠にありがとうございます。●限定 希少 入手困難●東京インディアンズ ダウンベストtokyo Indians TOKYOINDIANS 東京 インディアンズ ダウンベスト●point商品名 : 東京インディアンズ TIMC Tokyo Indians Racing Vest ブランド・メーカー:東京インディアンズサイズ:Lカラー 紺 ネイビーデザイン 刺繍ロゴ 両面 ワンポイントロゴオンライン購入【商品の状態】使用状況 :新品未使用撮影の為、袋から出しました!●発送は24時間以内にできるだけ発送いたします発送方法はできるだけ綺麗にして発送を心がけていますので宜しくお願いいたします●他にも多数出品しておりますので #anon★フォロー割引あり★複数割引あり ご覧下さい宜しければご覧下さい♪

