大人気の MONCLER モンクレール　ダウン ダウンジャケット

MONCLER ANASTASIA

シンプルなデザインが、幅広い着まわしを約束してくれるANASTASIA(アナスタシア)。

特徴は斜めラインのアシンメトリーなジップ。

シンプルさの中にも遊び心を感じさせ、とても印象的です。

スライダーには、モンクレールのエンブレム入りチャームがキラリ。

ダウンのボリュームをコンパクトにしてくれる細目に入ったキルティングの効果で、キレイ目なスタイルを実現。

フェミニンなシルエットを生かした、エレガントな着こなしが楽しめます。

また、生地は撥水加工されているので機能性も申し分ありません。

英語商品名:MONCLER ANASTASIA

性別:レディース

色:ブラック(nero)

素材:ポリアミド100%

size/00

日本サイズでは、XSほどに該当すると思います。

付属品

三角ギャランティタグ

スペアスナップボタン

★ご希望であればモンクレールのハンガーも同梱いたします。ご購入時にコメントにてお願いいたします。

すり替え防止のため、 交換、返品、返金はお受けできません。

人気色ブラック、シリアルナンバー照合済みです。(code.moncler)

フランス、パリで購入しています。

※人気モデル/希少サイズの為 お値下げはごめんなさい。

新品未使用ですが、完璧なお品をお求めの方 神経質な方はお控え下さい。あくまで個人管理のお品になります事ご了承頂けます方のみお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド モンクレール 商品の状態 新品、未使用

