ジャニーズWESTのシングル『Big Shot!!』の通常盤、初回盤A、初回盤Bの3形態セットになります。全てにケース、歌詞ブックレット、CD付属いたします。初回限定盤A・BにはDVDも付属いたします。ケースに多少のスレキズ等ございます。ディスク盤面全て目立つキズなどなく綺麗な状態です。丁寧に梱包して迅速に発送いたします。◇◆◇「Big Shot!!」#ジャニーズWEST #限定盤2019年10月発売フジテレビ系『ワールドカップバレー2019』大会テーマ・ソングに起用の13thシングル。エールが詰まったアッパー・チューンで、歌詞の中に歴代サポーターのグループ名や、歴代大会のテーマソングの曲タイトル、歌詞などが織り込まれている。【通常盤】〈CD〉01 Big Shot!!02 虹の旅03 WESTォォォォ!!!〜愛のセッション〜04 Big Shot!! (オリジナル・カラオケ)05 虹の旅 (オリジナル・カラオケ)06 WESTォォォォ!!!〜愛のセッション〜 (オリジナル・カラオケ)【初回盤A】〈CD〉01Big Shot!!02Go Low Low03Big Shot!! (オリジナル・カラオケ)04Go Low Low (オリジナル・カラオケ)〈DVD〉01Big Shot!! (Music Clip&Making)【初回盤B】01Big Shot!!02Make a Wish!!〜世界中が愛してる〜03Big Shot!! (オリジナル・カラオケ)04Make a Wish!!〜世界中が愛してる〜 (オリジナル・カラオケ)〈DVD〉2019.4.23 CDデビュー5周年イベント「5周ねんやねん♪よろしゅうねん♪」他の商品もご購入していただけたらお値引きいたします。こちらから私が出品している全ての商品が検索できます。#aytkm88ページ移動後にスペースを開けてアーティスト名、商品形態やタイトルなども入れていただくとより細かく検索できます。販売中のみの表示設定などもできます。

