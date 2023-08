即購入大歓迎です。※2点以上のご購入の場合はおまとめ10%割引させて頂きますのでご購入お手続き前にコメントにてお知らせ下さいませ✨

全商品ラインナップ

#Maの一覧 で検索できます♪

『theory セオリー』

ブラウン系チェックのテーラードジャケットです。

スタイリッシュなややロングな着丈がお洒落✨

ウエスト高い位置で絞られたスレンダーな女性らしいシルエット✨

春秋用ライトアウターとしてもお使い頂けます♪

定価59,000円+tax

FREMONT PLAID SUPER CINCH BLAZE

カラー ブラウン系 地色はライトベージュ

背抜き裏地有り

秋冬春

内外ポケット有り

伸縮性(しつけ糸付きのままです)

付属品無し

他にも多数ジャケットを出品中です

#Maのジャケット で検索してみて下さい♪

他にも多数新品 新品同様品を出品中です, #Maの新品 で検索してみて下さい♪

他にもアウター、コートを出品中です,

#Maのアウター コート で検索してみて下さい♪

【サイズ】

0 S

平置き採寸

肩幅39

身幅41

着丈 背面側中央襟付け根〜裾71

袖丈 肩から約59.5

※着画モデル身長166㎝48kg

【素材】

綿50% 毛50%

裏地はキュプラ100%

【状態】

試着のみタグ付き新品です。

自宅保管しておりますので神経質な方はご購入お控えくださいませ。

衣類発送時のたたみ皺はご了承願います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ S ブランド セオリー 商品の状態 新品、未使用

