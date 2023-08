#フローレンのトップス

●ブランド:TO BE CHIC トゥー ビー シック

●状態: 新品 未使用

●カテゴリー:ブラウス

●色:ホワイト

●表示サイズ:40

●実寸サイズ(単位cm)

※多少の誤差はご了承ください:

肩幅 36 身幅 49 着丈 64 袖丈 47

品番:W5M08662

●定価:39,600円

●CODE:758-ss-SE

◆商品説明:「永遠のレディスタイル」をテーマに、

大人のスウィートエレガンスを上品に

表現するTO BE CHICのアイテムです。

トゥービーシックのチュールリボンボーダー

チュニックブラウス。

チュールリボンボーダー チュニックブラウ

ス

特殊編機を使い全面リボンモチーフを編み込

んだ生地を使用しています。

チュールを使う事で軽くてファンシーな仕上

がりになり、織物と違いリボンも抜けにくい

仕様になっています。

Aラインのスッキリしたシルエットです。前

身頃と後身頃にリボンモチーフの素材を使い、

袖には無地のジョーゼットを使用して、アウ

ターを羽織りやすい素材にしています。

後ろ身頃にはアコーディオンプリーツを挟み

込み、エレガントで高級感のあるチュニック

ブラウスです。

◆その他:

・素材特有の織ムラやスレ、アタリ、 微キズ、

また、微かなヨゴレ等がが生じている場合が

ございます。あらかじめご理解いただける方

のみご購入ください。

・こちらの商品は国内正規販売元より

購入した正規品です。

"

商品の情報 商品のサイズ M ブランド トゥービーシック 商品の状態 新品、未使用

