■アナイ

レーヨンシルクビッグカラー ブラウス

29700円

■商品説明

【Holiday Collection 2021】

volume sleeve cropped blouse

上品な光沢のあるシルク混のデシン素材を使用した、トレンドのビッグカラーがポイントのブラウスです。

甘くなりすぎないように衿先のポイントを下めに設定し衿のサイズ感にこだわりました。

衿端にANAYIオリジナルのケミカルレースを配し、上品な印象に仕上げました。スキッパーデザインが顔周りをすっきりと見せてくれます。

・裏地無し・前比翼釦開き

■サイズ

38

着丈62

身幅48

肩幅37

袖丈58

■カラー

ホワイト

■状態

傷や汚れのない美品です。

⭐︎ ⭐︎ ⭐︎

ご覧いただきありがとうございます。

何かありましたらお気軽にコメントください(* .ˬ.)"

ネックレスは出品物ではありません。

中古品につき、見落としはご容赦ください。

また、返品は承りかねますので、慎重なご購入をお願いします( ⁎ᵕᴗᵕ⁎ )

カラー···ホワイト

袖丈···長袖

柄・デザイン···レース

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナイ 商品の状態 未使用に近い

