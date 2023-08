iPhone6s、7、8、 SE2、 SE3、第二世代、第三世代、iPhoneSE、iPhoneX、iPhoneXS、Plus、中心に出品しております

何でもかんでも美品とは書きません❗️

無加工画像❗️

SIMフリーなので、国内キャリア全て利用出来ます❗️

お買い得品ありますよ‼️

#ほかにもiPhone出品してます。 ←押して

⭐️通信、カメラ、マイク、等々、30項目以上を専用アプリで動作確認済み‼️

特典❗️

⭐️画面保護フィルム

⭐️Lightningケーブル

⭐️クリアカバー

⭐️ SIMピン

※クリアカバーは装着して発送致します

状態

フロント:割れヒビ無し スレあり

背面側面:スレ、傷あります

写真でご確認お願い致します

発送方法:箱無しネコポス発送

□容量:64GB

□色:レッド

□iOSバージョン:16.31

□電池最大容量:100%

□iPhoneを探す:解除後発送

□SIMロック:解除済み/SIMフリー

□ネットワーク利用制限:○/無し

□購入キャリア:docomo

⛔️故障や発火の原因となる危険な規格外の 大容量バッテリーや改造バッテリーは使用しておりません。正規容量PSE認証高品質バッテリーに交換済み❗️

#ほかにもiPhone出品してます。

←押して

⭐️お願い:コンビニ\ATM払いで、ご購入される購入者様へ

取引連絡にてお支払い予定を教えて頂けますようお願い致します。

※購入後の放置などは購入者が利用制限などの対象となりますのでご注意下さい

⭐️ダブルチェックの上で商品発送をしておりますが、説明欄と違う動作不良などあれば評価前、取引完了前に限り、返品対応も承ります。※お手数ですが購入者様のご安心の為にも動作確認をしてから受け取り評価をお願い致します

⭐️何かご心配あれば評価前にご連絡下さい(^^)

⭐️画像に写りきらないスレ、傷などが有る場合もございます、完璧をお求めの場合はご購入をお控え下さい

32GB 64GB 128GB 256GB 512GB シムフリー 本体 アイフォーン アイフォン

Plus max 第二世代 第三世代

1084

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 やや傷や汚れあり

