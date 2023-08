◆レアモノ大量放出中

●ブランド

グッチ GUCCI ロングTシャツ

#【ポロ・スポーツ】 ← 他にもあるよ♪

80s THE WHO ザ・フー ラグラン Tシャツ バンドT USA製

・Polo Sport

rick owens SHORT CREWNECK



パームエンジェルス ファイヤーパターン ロンT Mサイズ

#【ポロ・ラルフローレン】 ← 他にもあるよ♪

ヒューマンメイド ガールズドントクライ

・Polo Ralph Lauren

supreme boxlogo L/S Tee



M、RAINBOW WOMAN 七分袖Tシャツ ヒステリックグラマー



KITH キス バックプリント長袖Tシャツ アメリカ製

●商品説明

❗️期間限定SALE❗️ステューシー グラフィック プリントロンT ホワイトL

・ナイガイ時代の90年代を代表する人気ライン”ポロスポーツ”の長袖フットボールTシャツです。

HELL ロンT カワグチジン gr uniforma tシャツ



paperboy✖︎BEAMS ロゴロンT

・しっかりした素材感で、胸部分に切り返し、USAの刺繍ワッペンも最高!

WTAPS 23SS VISUAL UPARMORED LS BLACK XL



【人気Lサイズ】シュプリーム☆刺繍ワンポイントロゴボーダー最高デザインロンT.

・当時のニューヨークではすれ違うB-BOYの多くがポロスポーツ、通称”ポロスポ”で着飾っており、ニューヨーク在住のラルフローレンをこよなく愛する集団”LO LIFE”は『ポロスポ』ブームの火付け役として大きな役割を果たしました。

Supreme Dragon Hockey Jersey XL



Is-ness【LONG SLEEVE BASQUE SHIRT】

・ポロカントリーやRRLに続き、コレクターが急増中♪

Maison Martin Margiela《マルタン マルジェラ》ボーダー T



【marka】PANEL BORDER BASQUE SHIRT サイズ1



B04423 新品 22SS RIPVANWINKLE ダスト Tシャツ:L

●カラー

グラインドロッヂ GRIND LODGE ロンT BASIC

紺、ネイビー

【新品未開封】ブルーボトルコーヒー x ヒューマンメイド ロングスリーブTシャツ



refomed 23SS ヘンリーネックカットソー



タグ有 AUBETT heavy inrey high neck Mサイズ

●サイズ表記

おりゃ様専用 S FOG Fear Of God Essentials

・Lサイズ

Doragon Ash ロンt tシャツ

・着丈 約68cm

FOG エッセンシャルズ ロンT ESSロゴ グレー M

・身幅 約60cm

テンダーロイン TEE L/S BS D.I.Y ボルネオ

・肩幅 約50cm

Applebum ワルモノ見参 スラムダンク ロングTシャツ ロンT

・袖丈 約61cm

カレドアーメンズ長袖Tシャツ

※ブランドや年代によってもサイズ感が異なりますので、必ず実寸をご参考下さい。

CHROMEHEARTS✖️マッティーボーイ Tシャツ



A・BATHING APE エイプ ロンT 長袖 シャツ



マークジェイコブス カラーコレクション ボーダー ロンt

●コンディション

Human made heart t-shirt 長袖

多少のケバ立ちやユーズド感はございますが、気になる大きなダメージはなく、まだまだご愛用いただけるアイテムです。

新品 希少 Mサイズ RATS ラッツ 正規品 ロンTEE



激レア 新品タグ付き Disney 6XL バッドガールズ ヴィランズ Tシャツ



【新品】Supreme Araki Orchid L/S Tee Mサイズ 白



Yeezy Season 5 Sweatshirt With Pocket

A【古着やヴィンテージ品のコレクターです】

【Rick Owens】リックオウエンス ダブルカットソー

コレクションの入れ替えや、増え過ぎてしまった古着洋服などを出品しております。70s 80s 90s 年代のVintage、ビンテージ、オールド、新品美品のメンズ、レディース、長袖半袖SMLXLサイズを問わず、アメカジ、カレッジ系やアメコミキャラクター、ロックバンドT や映画ムービーT、企業物、春夏ではアロハシャツ、キューバシャツ、ワークシャツ、総柄シャツやアート柄、古着男子や古着女子のロカビリー、パンク、オールドスケート、スケーター、ゲームシャツ 、ストリート、スタイリスト、菅田将暉、小松菜奈、所ジョージ、世田谷ベース、芸能人、着用の人気アイテムや、刺繍のビッグロゴも多数出品中!

ピーナッツくん 町中華ロンT フリーサイズ



blurhms ブラームス サーマルベースボールT 22aw

★購入前にプロフの【注意事項】を一読お願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

