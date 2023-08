2022新商品 特価！新品 BALMAIN バルマン Tシャツ メンズ Mサイズ 12477 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

※ご購入前に必ずプロフィールを一読ください。

【PHATRNK✙ふぁっとらんく】 Old Pロゴ L 白 半袖



-正規ライセンス商品-

こちらの商品はBalmain本社より正式に製造、販売のライセンスを得て海外の一部地域で販売されており、現地のBalmainブティックで正式に販売されておりますのでご安心下さい。

【ブランド】BALMAIN PARIS

【品番】12477

【カラー】ブラック

【素材】綿100%

【サイズ】平置き実寸値

肩幅44.5cm 身幅50cm 着丈70.5cm 袖丈21.5cm

※平置き採寸の為、誤差あり

【生産国】Made in China

・海外並行輸入品

・平日15時までの入金確認で当日発送

(土日祝、夏期休暇、年末年始 発送不可)

フランスのファッションハウス Balmain(バルマン)は、1945年にデザイナー Pierre Balmain によって創設され、その退廃的なデザインが人気を呼び一躍スターダムを駆け上がりました。1982年の Balmain の没後は、数々の一流デザイナーたちがそれぞれのスタイルでその華やかな歴史を彩っています。

#Rさん #半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バルマン 商品の状態 新品、未使用

