ご覧頂きありがとうございます(^人^)

希少!コムデギャルソンオムプリュス☆AD2003 カーブ期 ホワイト スウェット



○アイテム

希少 2003年 カーブ期 コムデギャルソンオムプリュス ホワイト

スウェット Lサイズ相当

○サイズ

フリーサイズ ( Lサイズ相当)

肩幅44

身幅50

袖丈56

着丈62

(cm)

平置き実寸。多少の誤差はご容赦ください。

着画はお断りいたします。

○状態

目立った傷や汚れなし、まだまだ気持ち良く使っていただける商品となります!

○カラー

ホワイト

○素材 写真の素材タグにてご確認ください

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ペットや喫煙者はおりません、自宅保管になります。

☆購入元☆

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品

その他お買い得なアパレル商品はこちら

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

こちら→#あもずアパレル

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド コムデギャルソンオムプリュス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

