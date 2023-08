サイズが36との表記ですが、普段Lサイズの私でも着用できますので、サイズ表記をMとしています。

オーバーサイズとして着用できますので、おしゃれに着こなせます。

子どもが小さいので、ボタンのついていないものだと邪魔になることがあり、出品いたしました。

黒なので、色々なストールクリップを使って着こなし方を楽しめます。

肩幅23cm

身幅55.5cm

袖丈47cm

着丈56cm

カラー...ブラック

着丈...ショート

柄・デザイン...無地

素材...麻

アウター形...ダブル

フード...フードなし

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド クラネ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

