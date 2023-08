【SALE／55%OFF】 ※期間限定値下げ　MIRAGE PRINTED BASQUE SHIRT Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

※6月30日まで限定値下げ

MIRAGE PRINTED BASQUE SHIRT/doublet/23ss

【素材】ポリエステル73%

ナイロン27%

【カラー】ホワイト/ブルー

【表記サイズ】M

着丈:約74cm

裄丈:約86cm

身幅:約69cm

【詳細】

釣り糸のような透明のナイロンとポリエステルの二重で織り上げた生地に転写プリントを施した素材を使用。バスクシャツからスキャンしたグラフィックを騙し絵のようなプリントグラフィックに仕上げ。

ハンガーにかかっている状態でも人が着用しているような平面ではありえないシワや立体感が作られた一本。

シンプルになりがちな暖かい季節に是非

2回ほど着用しましたが、金欠の為なくなく出品です。状態は汚れやホツレは無く、ほぼ未使用な状態に近いです。

ご理解の上御検討下さい。

needles john lawrence sullivan sunsea URU UNUSED WYM comoli shinya kozuka issey miyake doublet stein stefan cooke magliano maison margiela comme des garcons kolor stussy yoke ドメブラ kudos auralee Loewe prada y project Xander Zhou oamc kiko kostadinov issey miyake ラフシモンズ cottweiler a cold wall oakley allege eytys ttt_msw our legacy toga virilis sacai kolor

marni martine rose soshiotsuki dairiku namacheko nanushka our legacy oamc supreme sugarhill shoop sefr soe kiko kostadinov kota gushiken kolorlittle big masu undercover wales bonner hender scheme namacheko clothing avalone contena supreme randy neonsign

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ダブレット 商品の状態 未使用に近い

