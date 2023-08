ご覧頂きありがとうございます。

即購入大丈夫です。

カラー···グレー 灰色系

ステラマッカートニーファラベラ タイニートート

Stella McCartney

サイズ:約19.5*17.5*5.5cm

持ち手: 約18cm

ショルダー長さ:約105cm

チェーンの取り外しは出来ません。

肩掛け可能 斜め掛け可能

マグネット開閉、内側オープンポケット×1

材質:FAUX LEATHER (合成皮革)

付属品:カード類、保存袋

ご不明点等ございましたら、お気軽にご質問ください。

※海外並行輸入品のため、もともと個体差のある商品になります。

完璧を求める方はご遠慮くださいませ。

※ご了承いただけましたらご購入お願い致します。

#ステラマッカートニー

#トート

#チェーン

#ゴールド

#タイニー

#人気

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

