BURBERRY BLACK LABEL

福岡の百貨店に入っていたバーバリーブラックレーベルのダウンベストです。

サイズはMサイズ

目立った汚れや傷はありません。

素人採寸のため、多少の誤差はご了承下さい。

着丈 約61

身幅 約47

肩幅 約40

配送時は配送料を安くする為、折りたたみツブしますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

