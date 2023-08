激安人気新品 machatt マチャット　ホールガーメントフォルムニット　半袖 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

ご覧いただきありがとうございます。

リヒトベシュトレーベン Tシャツ

マチャットのホールガーメントニットトップスです。

新品未使用、タグ付になります。

届いたばかりのものですが、

上手く着こなせなさそうなのでお譲りいたします。

お値下げはごめんなさい。

配送は折りたたんでコンパクトにさせて頂きます。

カラー···ブラック

袖丈···半袖

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マチャット 商品の状態 新品、未使用

