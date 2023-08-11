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適当な価格 【お値下げ】ラシット russet 親子ショルダーバッグ ショルダーバッグ

商品の説明

一度使用後、自宅保管していました。
LOUIS VUITTON ルイヴィトンマルチカラー　リフト　ポシェット
傷や汚れは無い為、美品かと思います。
【希少】CHANEL メルローズカバス チェーンショルダーバッグ

マルベリー　ジュルターバッグ
子はボタンで取り外しが出来、ショルダー単体で使えます。
高人気 ALEXANDER WANG WANGSPORT ミニダッフル

【LOUIS VUITTON】ルイヴィトン モノグラム ソローニュ M42250
カラー···エンジ（レッド）
COACH コーチ ハンドバッグ マディソンレザーサブリナ ブラック 未使用
ナイロン、レザー
COACH コーチ チャーリー　キャリーオール　レザー　トートバッグ

★プラダ★PRADA★1BH142★赤★斜め掛け★ポシェット★ミニショルダー
サイズ（cm）
ロエベ　ショルダーバッグ　アナグラム　ロゴ型押し　丸型　スエード　レザー　茶
《親》横40.0×縦27.5×12.0
【状態良好　極美品】PRADA　アクセサリーポーチ　ショルダーバッグ
ハンドル13.0
大人気✨プラダ　メッセンジャーバッグ　三角プレート　斜めがけ　ナイロン　ブラック

お値下げ中　ルネ ツイードバッグ カペラ ショルダーバッグ
《子》横38.0×20.5×10.5
【美品】ルイヴィトン　レキシントン　マットブラック　ショルダーバッグ
ベルト長さ91.0〜104.0（レザー部分含まず）
トフアンドロードストーン 2wayバッグ ショルダーバッグ ランタン セラドン

ルイヴィトンモノグラムショルダーバッグハンドバッグ
※自己採寸の為、若干の誤差ご了承ください。
イア　パピヨネ／ワイドテープショルダー【ブラック】

DIOR 激レア限定品サドルバック

《美品✨vintage》YVESSAINTLAURENT レザーショルダーバッグ
☆即購入⭕️
極美品 マークジェイコブス ショルダーバッグ ショルダーウォレット チェーン
☆プロフの確認お願いします^ ^

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商品の情報

ブランドラシット
商品の状態未使用に近い

スコットクラブ　ショルダーバッグ　完売品

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ジャマンピュエッシュ スパンコールバッグ 新品未使用‼️
一度使用後、自宅保管していました。傷や汚れは無い為、美品かと思います。子はボタンで取り外しが出来、ショルダー単体で使えます。カラー···エンジ（レッド）ナイロン、レザーサイズ（cm）《親》横40.0×縦27.5×12.0 ハンドル13.0《子》横38.0×20.5×10.5 ベルト長さ91.0〜104.0（レザー部分含まず）※自己採寸の為、若干の誤差ご了承ください。☆即購入⭕️☆プロフの確認お願いします^ ^

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ブランドラシット
商品の状態未使用に近い

適当な価格 【お値下げ】ラシット russet 親子ショルダーバッグ ショルダーバッグ

19分钟前

適当な価格 【お値下げ】ラシット russet 親子ショルダーバッグ ショルダーバッグ

¥10,000 ¥8,500

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出品者

af85e

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コメント (4)

af85e
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