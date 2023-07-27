見事な THE NORTH FACE シャトルデイバック リュック/バックパック

カラー···ブラック

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シーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス

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定価23,000円前後

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タッチ様専用

リュックとしても、手持ちバッグとしてもお使いいただけます。

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素材:ナイロン

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サイズ:H31㎝×W45㎝×D16㎝ 容量23ℓ

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メルカリで12,000円で購入したのですが、間違えて購入したので出品します。

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（自分が欲しかったのは、違うシャトルデイバックのシリーズでした。）

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目立った傷等はないと思いますが、あくまで中古品ですのでご理解のある方のみご購入お願いします。

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NC・NRでお願いします。

商品の情報 ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

カラー···ブラックシーン/種類···タウンユース(普段使い)、ビジネス定価23,000円前後リュックとしても、手持ちバッグとしてもお使いいただけます。素材:ナイロンサイズ:H31㎝×W45㎝×D16㎝ 容量23ℓメルカリで12,000円で購入したのですが、間違えて購入したので出品します。（自分が欲しかったのは、違うシャトルデイバックのシリーズでした。）目立った傷等はないと思いますが、あくまで中古品ですのでご理解のある方のみご購入お願いします。NC・NRでお願いします。

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