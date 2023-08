夏の定番商で人気モデルです。TESIA GRIP

品夏フルグリップの高級キュロットになります♪

乗馬用品 ハーフパッド

6万円ほどの金額の高級素材を使用しております

生地はしっかりしているのですが通常のキュロットよりも

とーっても薄いです

着用画像がないためわかりにくいかもしれませんが

サイドの縫い目のデザインですっきりとした印象があります

少しハイウエストです

モデル名でグーグル検索していただくと、

着用画像が出てきますので参考になさってください。

(※怪しいページも出てきますので、ご注意ください!)

サイズはドイツの42サイズで

ゆったり目のサイズになります。

■実寸

平らに置いてまっすぐはかりました

■ウエスト:39.5cm位

■股上フロント:27.4cm位

■股上ヒップ側:32.9cm位

■太もも付け根:28cm位

■股下:69.3cm位

乗馬のキュロットは縫い目が独特です

平らに置いた折り目や境目を基準にまっすぐけいそくしております

多少の誤差はご了承ください

とても薄く伸びてフィットする素材です

「ピカー テシア フルグリップ レディースブリーチは、軽量で通気性のある夏用生地を使用しています。これらの新しいブリーチは、ウエストが中くらいのフィット感で、モバイル電話のポケットも組み込まれています。夏に最適なブリーチです!

より暑く湿度の高い天候に適した素晴らしい選択肢です。

びっくりな感じの薄さですが

ピカーがイタリアのメーカーと共同開発した

専用の生地とグリップを使用しております

■素材:ポリアミド93%、エラスタン7%

すべてのブリーチは30度で洗濯可能

蛍光剤の入った洗剤はお控えください。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

