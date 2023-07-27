注目の福袋をピックアップ！ 【美品】A.P.C ブルゾン ブルゾン

ブランド：APC Louis W

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コンディション：着用数回の美品

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サイズ：M

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実寸サイズ

80s Carharttカーハート Tracker JKTトラッカージャケット

肩幅：44cm

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身幅：54.5cm

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着丈：65m

US古着◆ヴィンテージ グアテマラ 刺繍 民族 ブルゾン メンズL

袖丈：65.5cm(肩先から袖口)

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ルイ・ウォン

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MA1

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

ブランド：APC Louis W コンディション：着用数回の美品サイズ：M実寸サイズ肩幅：44cm身幅：54.5cm着丈：65m袖丈：65.5cm(肩先から袖口) APCアーペーセールイ・ウォンMA1

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 未使用に近い

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