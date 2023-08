コンパクトで軽量な

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

コンパクトで軽量なフルサイズミラーレス一眼カメラで人気のソニー α7Cです。2021年6月9日に楽天のカメラのナニワで使用感が少ない美品を購入しました。ストラップ、ACアダプターは私は未使用です。買い替えのため出品することにしました。・シャッター回数:496回(測定サイト参考値)・HAKUBA 防湿カメラケースで保管・液晶フィルム使用・購入後すぐにレンズフィルター装着 (Kenko レンズフィルターゼクロス ZX II プロテクター 40.5mm)出品前に確認を行いましたが、動作など問題ありません。状態や付属品は写真にてご確認ください。中古品ですので上記をご了承の上ご購入をお願いいたします。■おまけ付き・Kenko レンズフィルター ZX II プロテクター 40.5mm・HAKUBA デジタルカメラ液晶保護フィルムMarkII (つけている物)■付属品・ボディ/キットレンズ・ACアダプター/USBケーブル/バッテリー・取扱説明書 ・純正ストラップ・外箱(外箱・仕切りあり)■製品詳細■世界最小・最軽量の約509gを実現。さらに、新しいキットレンズであるFE 28-60mm F4-5.6(SEL2860)も世界最小・最軽量の約167gを実現■有効約2420万画素の35mmフルサイズ裏面照射型センサーとBIONZ X(ビオンズ エックス)を搭載■自由な角度で撮影できる、自撮りにも便利なバリアングル液晶モニター●有効画素数:約2420万画素●記録メディア:SD/SDHC/SDXCメモリーカード●液晶モニター:3.0型 約92万ドット●動画記録サイズ:4K(3840×2160)、他●シャッタースピード:1/8000〜30秒、バルブ●ISO感度:ISO100-51200 (拡張:下限ISO50、上限ISO204800)●スマホ接続:Wi-Fi、NFC、Bluetooth●質量:約509g(バッテリー、メモリー含む)●電池:NP-FZ100(付属)#ソニーミラーレス#α7人気モデル/シリーズ···SONY α7cレフ有無···ミラーレス一眼付属レンズ···有(レンズキット)有効画素数···2000万画素~3000万画素未満

