大切な人へのギフト探し Adidas wales bonner samba スニーカー

ウェールズ・ボナーとのコラボが生んだサンバ。adidas Originalsとウェールズ・ボナーによる2022年春夏コレクションは、1970〜80年代のサッカーウェアとシューズを再解釈したもの。過去にロマンを馳せる、ワンランク上のラグジュアリーなスポーツウェアコレクションがここに誕生。

このアディダスサンバシューズは、アディダスのカルチャー、歴史との深い結びつきを持つ、クラシックな定番シューズ。スエードのディテールとコントラストが効いた太めのトップステッチで仕上げられたナイロンのアッパーは、ウェールズ・ボナーらしいフレッシュな魅力に溢れている。サテンの裏地と、ウェールズ・ボナーのシグネチャーであるクロシェ編みのシューレースが付属。

#adidas #wales_bonner #アディダス #ウェールズ・ボナー #コラボ #samba #サンバ

#赤 #スカーレット #オレンジ #白

メインカラー···レッド

スニーカー型···ローカット(Low)

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アディダス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

