7260

00'S当時物 PEAK 企業Tシャツ ヴィンテージ サイズL Apple



海外サイズのため大きめの作りになります。寸法のご確認をお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 やや傷や汚れあり

7260【USA古着】トロント・ブルージェイズ半袖Tシャツ【状態】▲首裏に小さな穴 タグのプラ紐の跡かと思いますが少しでも気になる方はご購入はお控え下さい。 ※写真10枚目■ブランドMLB■サイズ表記 : XL■実寸・肩幅 約49㎝・着丈 約68㎝・身幅 約57㎝・袖丈 約21㎝※多少の誤差はお許しください。■カラーブルー■状態/その他古着(USED)※上記詳細ありー-------7050【USA古着】ナイキ半袖Tシャツ■ブランドNIKE■サイズ表記 : XL■実寸・肩幅 約46㎝・着丈 約72㎝・身幅 約58㎝・袖丈 約23㎝※多少の誤差はお許しください。■カラーグレー■状態/その他古着(USED)ー-------【USA古着】ナイキ半袖Tシャツ■ブランドNIKE■サイズ表記 : L■実寸・肩幅 約56㎝・着丈 約68㎝・身幅 約58㎝・袖丈 約21㎝※多少の誤差はお許しください。■カラーブルー■状態/その他古着(USED)ー-------7149【USA古着】チャンピオン半袖Tシャツ■ブランドChampion■サイズ表記 : L■実寸・肩幅 約40㎝・着丈 約64㎝・身幅 約54㎝・袖丈 約21㎝※多少の誤差はお許しください。■カラーブラック■状態/その他古着(USED)ー-------7153【USA古着】ナイキ半袖Tシャツ■ブランドNIKE■サイズ表記 : L■実寸・肩幅 約51㎝・着丈 約73㎝・身幅 約52㎝・袖丈 約21㎝※多少の誤差はお許しください。■カラーネイビー■状態/その他古着(USED)ー-------5点共通■素材コットン100%トラブル防止のためご購入前にプロフィール欄の確認をお願いします。※発送日の詳細あり※ユーズドのため全体的に使用感、色褪せはございます。よく見ないと分からないような細かい傷や汚れがある場合がございます。海外古着にご理解のある方のご購入をお願いいたします。海外サイズのため大きめの作りになります。寸法のご確認をお願いいたします。

90s CONART Tシャツ GRAFFITI希少 初期 00's NARUTO ヴィンテージ Tシャツ うずまきナルト【限定コラボ】シュプリーム ヨウジヤマモト Tシャツ 希少デザイン 入手困難たけ様専用 92’s lollapalooza festival teeold sttusy 恐竜ロゴ プリント tシャツ 90s 80s初期 specialothers スペシャルアザース Dragon Ash kjワコマリア DABOシャツZ GUNDAM 両面ビッグプリント Tシャツ ゼータガンダム リックディアス【最高デザイン】アベイシングエイプ 両面ロゴ ストリート 激レア XL TシャツVINTAGE Tシャツ NEW YORK L相当 シングルステッチ