新製品情報も満載 LAKERS NBA BRYANT JERSEY SWINGMAN #8 バスケットボール

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商品名の通り、NBA Los Angeles LAKERS Kobe Bean Bryant #8 SWINGMAN JERSEY ロサンゼルス・レイカーズ コービー・ブライアント 選手 #8 スウィングマン ジャージー になります。状態:背面ナンバーマーキング一部、黄色地に剥がれ？【写真6】ベース生地に特にダメージは確認出来ませんでした。各裏地ステッチ等に少し洗濯綿埃、毛玉【写真10】ベース生地の使用感、疲労感はあまり感じられず、個人的には美品の類と認識しております。サイズ: 2XL 表記MADE IN HONDURAS着丈:約91cm身幅:約67cm※素人採寸上記の状態でも構わないという方、コレクションやゲームシャツや普段使いにいかがでしょうか。#出品中全へるしーウェア#へるしーバスケNBALos Angeles LakersバスケットボールメンズウェアトップユニユニホームユニフォームゲームシャツスウィングマンswingmanジャージーjerseyタンクトップノースリーブストリートラッパーヒップホップワンピースダンスエクササイズオーバーサイズビッグシルエットズンバZUMBANIKEBlack Mambaブラックマンババスケットボール殿堂入り選手2008北京オリンピックバスケットボールアメリカ代表:金メダル2012ロンドンオリンピックバスケットボールアメリカ代表:金メダル永久欠番:レイカーズ 【8】【24】 5× NBAチャンピオン (2000-2002, 2009, 2010)2× NBAファイナルMVP (2009, 2010)NBAシーズンMVP (2008)18× NBAオールスター (1998, 2000-2016)4× NBAオールスターゲームMVP (2002, 2007, 2009[b], 2011)2× NBA得点王 (2006, 2007)

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