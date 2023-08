【お気に入り】 SHARP ブルーレイレコーダー AQUOS 2B-C10BW1 ブルーレイレコーダー

去年の冬に購入しました。

ipad air第5世代スペースグレイ apple pencil第2世代セット

裏番組が録画したいと家族が購入したのですが、ライトな使い方なので、テレビを大型にする方がいいと判断しました。

3D: 3D対応有

4K/UHD PLAYBACK: NO 4K/UHD PLAYBACK

4K/UHD UPSCALE: NO 4K/UHD UPSCALE

Ad−DVD種類: Blu−ray

Ad−DVD記録面方式: 片面4層記録

BDXL対応有

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

DLNA対応有

HDD記憶容量・(新)クラス別: 1000−1499G

HDMI端子数(新): 1

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

NETFLIX: NO NETFLIX

SeeQVault対応: 対応有

WiFi: WiFi内蔵

color: BLACK

アクトビラ対応種類: アクトビラビデオ・フル対応

イーサネット端子有

スーパーオーディオCD対応: スタンダードCD

同時録画チューナ: デジタル/デジタル

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D2チューナ有

外付けHDD対応有

媒体種類: HDD

録/再タイプ: 録再両用タイプ

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

電源タイプ: ACタイプ

#シャープ

#SHARP

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

