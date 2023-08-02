有名ブランド THE BEYOND REEF ダークブラウン プチレザーバスケット ハンドバッグ

BEYOND THE REEFのプチレザーバッグです。

サンピエトロバッグ 香鳥屋 がま口 ハンドバッグ 黒 レザー 本革 パーティー

替えベルトなどもセットでお譲りします。

ルイヴィトン ハンドバッグ ダミエ N41183

巾着は単品でも使えます♪

CHANELチェーンバッグ大



FURLA フルラ ハンドバッグ ショルダーバッグ

レザーボディ本体…定価: ¥25,080

ゆい様専用

春夏用インナー巾着バッグ…定価: ¥14,080

【再値下げ】【未使用】【DEAUVISON（ドゥヴィゾン）】 ミンク ミニバッグ

斜め掛け用ロングストラップ…定価: ¥5,720

【極美品】ローレンラルフローレン 2way ハンドバッグ レザー ベージュ系



【極美品】ルイヴィトン モノグラムマット ストックトン M55116 ヴィオレ

合計: ¥44,880相当

井澤屋 和服 和装 着物 カバン



極美品 ダコタ キャパ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ 刻印ロゴ

※ 春夏用インナー巾着バッグのみワークショップで私が作成したものなので、素人の手編み品です。

【専用】Louis Vuitton ルイヴィトン スピーディ ラウンド

仕上げは店舗の職人さんにやって頂いたので、使用には問題もなくぱっと見には分からない程度だとは思いますが、その分お値段もお安いのでご了承下さい。

J様専用です ロエベ ナッパアイレ ブラウン



Original GUCCI バンブーショッパートートバッグ

カラー···ブラウン

【レア】【極美品】Louis Vuitton ルイヴィトン ショルダーバッグ

柄・デザイン···無地

新品未使用 LABRIC ラブリック レザー ハンドバッグ ボストンバッグ

素材···本革

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

BEYOND THE REEFのプチレザーバッグです。替えベルトなどもセットでお譲りします。巾着は単品でも使えます♪レザーボディ本体…定価: ¥25,080春夏用インナー巾着バッグ…定価: ¥14,080斜め掛け用ロングストラップ…定価: ¥5,720合計: ¥44,880相当※ 春夏用インナー巾着バッグのみワークショップで私が作成したものなので、素人の手編み品です。仕上げは店舗の職人さんにやって頂いたので、使用には問題もなくぱっと見には分からない程度だとは思いますが、その分お値段もお安いのでご了承下さい。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材···本革

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【極美品】 chloe 2way ハンドバッグ ピュアパディントン カデナ 黒【全額返金保証・送料無料】セリーヌのブギーバッグ・正規品・ベージュ系・人気コーチ 79697 ハンドバッグ ショルダーバッグ 鞄 ダルトン 31マルニ ジャージーハンドル ミニバスケット ブルーローズ 新品 正規品 ピンク青