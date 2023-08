✅値引きについて(フォロワー様のみ)

☑️〜3999→200円引き

☑️〜9999→300円引き

☑️10000〜→500円引き

*合計金額から値引き致します

*常識のない値下げ交渉は削除します

まとめ買いを上手く利用して欲しい商品をどんどん持っていってください^_^

#hirara古着

#hiraraステューシー

#hiraraS

✅商品情報

【商品説明】

OLD stussyの中でも人気の高いssリンクのモノグラムシャツです。USA製なので大きめのつくりはなっていますが、個人的にはストリート女子に着て欲しい一枚です。

【素材】コットン

【色】ベージュ

【状態】特に問題ありません

【サイズ】

タグ表記:サイズS(M相当)

着丈:70.5cm

身幅:52cm

肩幅:49cm

袖丈:21cm

※多少の誤差は御容赦下さい。

✅その他

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。

なるべく早くお手元に届く様に発送いたしますので、

ご安心してご購入頂ければと思います。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

