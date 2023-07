■アイテム

MYSTERY RANCH/ミステリーランチ RIP RUCK COYOTE

COACH コーチ ウエストバックパック

■サイズ

タテ : 約39cm

ヨコ : 約33cm

マチ : 約11cm

ショルダー : 約84cm(調節可能)

平置き実寸。

■状態

中古品ですので使用感はありますが、

全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

※あくまで主観になりますので写真にてご確認ください(^^)

■カラー

ブラック 黒

■素材

レザー 革

■配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

お急ぎの場合はご連絡いただけると助かります。

■注意事項

大手ブランドショップにて購入したものになります。

商品は真贋鑑定済みです。

写真に写っているギャランティカードや保存袋は特に記載がない場合撮影用で使用しているものです。

■返品について

こちらに責任がある場合は全て着払いにて対応させていただきますのでご安心ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号:N453

商品の情報 ブランド コーチ 商品の状態 未使用に近い

