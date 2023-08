新作 デウス ビームス beams エクスマキナ Tシャツ S 白 ロンハーマン 限定 Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

デウス エクスマキナ アドレス Tシャツ S 白 ホワイト ブルー 青 ビームス beams Deus Ex Machina VENICE ベニス ロゴ サーフ モーターサイクル サーフィン スケートボード モトクロス バイク サーフボード 限定 オルタナ スタンダード カルフォルニア 別注 RHC ロンハーマン スウェット パンツ ショーツ ブルー 青 ロゴ s フェルトロゴ ハーフパンツ フェルトロゴスウェットショーツ 限定 大阪 京都 神戸 wtw DEUS デウス マーブルズ 白 S ホワイト カルフォルニア Marbles tシャツ California CLUB サーフ 東京限定カラー TOKYO限定カラー サーフィン マリブ VINTAGE USA TMT ロンハーマン TMT ティーエムティー TMT ヒステリックグラマー ワコマリア テンダーロイン Mエム マーブルズ キムタク着私物 cootie wtaps RHC エイプ tenderloin stussy コアファイター クーティー テンダーロイン DragonAsh 降谷建志 窪塚洋介 白ティー 白t Wtaps Neighborhood Nike FPAR FCRB 藤原ヒロシ fragment the pool aoyama the parking ginza KITH The CONVENIAPE Stussy ネイバーフッド シュプリーム キムタク

新品未使用

Deus Ex Machina × BEAMS

(デウス × ビームス)

デウス ベニスアドレス Tシャツ

カラー : ホワイト × ブルー

サイズ : S

(着丈約71.5cm 身幅約49cm 肩幅約45.5cm 袖丈約19.5cm)

(株)ジャック・オブ・オール・トレーズ

BEAMS別注限定デウスTシャツです。

新品未使用タグ付きです。

未開封品でしたが撮影の為に開封させて頂きました。

期間限定デザインカラーなので再生産は今までないです。

自分で着ようと思ってたラスト1点なので急遽取消す場合もあります。

長期保管の際、薄シミ等出てくる場合が有ります。

プロフィールを必ずお読み下さい。

土日、祝日は出かけてますので発送は出来ません。

ご理解とご協力よろしくお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド デウスエクスマキナ 商品の状態 新品、未使用

