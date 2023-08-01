割引価格 高品質.PT950ダイア指輪 2.0ct リング プラチナ ルビー 118 リング

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専用ページ pt900天然エメラルド1.24ct K18 ダイアモンドリング



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商品詳細

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ご観覧ありがとうございました。好きなら購入できます。コメントがあっても直接買うことができます。商品詳細状態：新品未使用素材：Pt950/プラチナ【サイズ】10-20号カラッと：2.0ct【大切な方へのプレゼント、ギフトに】 お誕生日、記念日、クリスマス、バレンタインデー、お祝いの贈り物等にどうぞ。★ご購入を楽しみにしております、よろしくお願いいたします★

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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