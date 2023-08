Klaus Honnef,Gottfried Helnwein

1998 / Konemann / 424ページ / 330×260x35mm / ハードカバー

オーストリア系アイルランド人の現代アーティスト、ゴットフリート・ヘルンヴァインの1997年にサンクトペテルブルク国立ロシア美術館で開催された展覧会に出品された作品を主に構成掲載された内容の見応えある一冊です。

※背表紙ロゴタイトル部分に微量の汚れ/経年から若干のヤケ感/ 他、概ね良好かと思います。

あくまで中古品としてご理解の上ご購入をご検討くださいませ。

