カラー···ブラック

素材···エナメル

●ユケテンのエナメルシューズです。

最近履かなくなりましたので出品します。

若干の使用感はあります。写真にて確認いただければとおもいます。

質問ありましたらコメント下さい。

箱 袋 タッセル ついてます。

●カラー ブラック

●サイズ 23.5

●素材 エナメル

●状態

テカリもあり綺麗とは思いますが、

よく履いておりましたので使用感はあると思います。

また自宅保管のためご理解いただけます方よろしくお願いします。

神経質な方は購入をお控え下さい。

●その他

・基本、コメントなし即購入OKです。

・ご購入後の返品、返金は致しかねます。

・トラブル防止のため、コメントにてやり取りが途中でも、購入された方が優先とさせて頂きます。

・他のサイトでも出品していますので、先に購入いただいた方の方を優先とさせていただきます。

他で落札された場合は直ちに出品を削除させていただくことを心がけています。

何卒ご了承下さい。

できる限り気持ちの良い取引をと心掛けておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

#ユケテン #エナメル靴 #エナメルシューズ

#BEAMSBOY

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ユケテン 商品の状態 やや傷や汚れあり

カラー···ブラック素材···エナメル●ユケテンのエナメルシューズです。最近履かなくなりましたので出品します。若干の使用感はあります。写真にて確認いただければとおもいます。質問ありましたらコメント下さい。箱 袋 タッセル ついてます。●カラー ブラック●サイズ 23.5●素材 エナメル●状態テカリもあり綺麗とは思いますが、よく履いておりましたので使用感はあると思います。また自宅保管のためご理解いただけます方よろしくお願いします。神経質な方は購入をお控え下さい。●その他・基本、コメントなし即購入OKです。・ご購入後の返品、返金は致しかねます。・トラブル防止のため、コメントにてやり取りが途中でも、購入された方が優先とさせて頂きます。・他のサイトでも出品していますので、先に購入いただいた方の方を優先とさせていただきます。他で落札された場合は直ちに出品を削除させていただくことを心がけています。何卒ご了承下さい。できる限り気持ちの良い取引をと心掛けておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。#ユケテン #エナメル靴 #エナメルシューズ#BEAMSBOY

