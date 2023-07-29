驚きの価格 まぁー様(6267) ❀夏❀ 羅 八寸名古屋帯 着物

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藤娘きぬたや◆可憐な草花文の九寸名古屋帯◆総絞り



イッ君様ご専用 黒留袖フルセット 本加賀友禅(落款印有り) 高級品

❁羅の八寸帯です。

本場大島紬 名匠恵織物 逸品美品

山吹色濃淡ボカシのスッキリした粋な帯です。

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✨新品 未仕立て 正絹レースパッチワーク袋帯✨小紋 紬✨袋帯

❁仕立上品

錦織の金襴（きんらん）の帯の袋帯 ◎未使用品 15万



【小紋】モノトーン たくさんの花が詰まっている

❁長さ:約 373cm

着物～法衣～山吹色～☆



フォーマル 袋帯



【プラチナ・本金箔】 伝統工芸士【堀省平】 エレガントなフォーマルに 美品の袋帯

メルカリ規定により、ご購入ボタンを押した方が優先となりますm(__)m

205mh46●夏の訪問着 波打ち際 砂浜 ラインストーン 居敷当て付●美品



V1289 ●高級 正絹 唐織 六通 袋帯

✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。

袋帯 京都 西陣 振袖用 グレー 黒 横段 銀糸 牡丹 桜 花 中古 kp795



Y007 名古屋帯 薄橙色 夏用 絽 草花 友禅

✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。

新品未使用 西陣織 正絹 帯地 高級 草履 バッグセット



絹の色留袖お着物から 二部式お着物

✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。

正絹 六通 袋帯 有職織 帯



特選 袋帯 全通 龍村晋 象 鹿 鳥 グレージュ 薄灰色 金銀 A845-10

自宅保管品となります。

3117 半襟.丸ぐけ.帯揚げセット

お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

✰:*⋆:.。✯✰:*⋆:夏 羅 名古屋帯:.✯✰:*⋆:.。✯❁羅の八寸帯です。山吹色濃淡ボカシのスッキリした粋な帯です。❁仕立上品❁長さ:約 373cm メルカリ規定により、ご購入ボタンを押した方が優先となりますm(__)m✾お手持ちの機種等により、画像と実物の色が多少異なる可能性がございます。✾お着物や帯の性質上、生地の伸縮性もございますので、サイズに若干の誤差がある場合がございます。✾検品はしていますが、細かなシミ汚れ等の見落としがある場合がございます。自宅保管品となります。お安く出品しておりますので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致しますm(__)m

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