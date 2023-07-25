安いそれに目立つ 新品、TRUE AMES グリノー 4A 9.0" グリノーフィン BLACK サーフィン

■TRUE AMES 正規品

KAYOTIC Classic Series Dripped

■品名：TRUE AMES Greenough 4A

PLANET SURF サーフボード8.4

■カラー:BLACK

ビラボン 長袖タッパー ウェットスーツ レディース レディス ウエットスーツ

■サイズ：9.0 inch（Height/230mm Base/178mm)

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メルカリ便にて発送いたします。

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お値引きはご了承ください。

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正規品ですが海外製造品のため、擦れ等ある場合がございます。

サーフボード セミロング

神経質な方は、ご購入をお控えください。

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NC、NRでお願い致します。

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サーフボードの種類...ロングボード

ジェリーロペスとyuサーフボードのセット

アクセサリー...フィン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

■TRUE AMES 正規品■品名：TRUE AMES Greenough 4A ■カラー:BLACK■サイズ：9.0 inch（Height/230mm Base/178mm)メルカリ便にて発送いたします。お値引きはご了承ください。正規品ですが海外製造品のため、擦れ等ある場合がございます。神経質な方は、ご購入をお控えください。NC、NRでお願い致します。サーフボードの種類...ロングボードアクセサリー...フィン

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

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