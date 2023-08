WACKO MARIA × Rocky Mountain Featherbed × Woolrich CHRISTY VEST

□商品名

ワコマリア × ロッキーマウンテン × ウールリッチ ダウンベスト

□カラー

ブラック

黒

□素材

表地:ウール85% ナイロン15%

裏地:レーヨン50% キュプラ50%

詰物:ダウン70% フェザー30%

ヨーク、裏衿、ラベル:牛革

毛皮:羊(シープスキン)

□商品説明

本モデルは"WOOLRICH(ウールリッチ)"の上質な生地を使用した"WACKO MARIA(ワコマリア) 別注"Rocky Mountain Featherbed(ロッキーマウンテン フェザーベッド"のクリスティベストになります。

中綿には、最高級のダウン&フェザーを使用し、保温性バツグンのダウンベストです。

襟にあしらわれたシープスキンが首元をやさしく包み、1枚裁ちのレザーをあしらったヨーク部分には、チェーン刺繍で定番モチーフの"Guilty Parties"ロゴがあしらわれており、スタイリッシュさをプラスしています。

裏地にはスター柄がデザインされています。

2018年ぐらいに購入した記憶があります。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワコマリア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

