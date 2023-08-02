春夏新作 valiem monster mouth bitter bawl Mサイズ 中古 植物/観葉植物

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写真に写っている付属品は全てお付けします。陶器鉢 植木鉢 作家鉢 一度植栽しているものです。MOLD: BOWLSIZE: M / Φ110 × H80 mmCLR : VINTAGE BLACKMADE IN JAPAN作家Raw Life Factoryロウライフファクトリーカタチ製作所中川智治アーネストハーツearnest hearts吉光窯kikkoインビジブルインクinvisibleinkspicygemスパイシージェム小野瀬一TOKY多肉植物塊根植物コーデックスアガベパキプスグラキリスサボテン亀甲竜植木鉢プレステラレッドキャットウィーズル赤猫白鯨黒豹シーザーホリダハデスチタノタブラックアンドブルーfo76カタチ製作所芽の巣山botanizeボタナイズ鶴仙園invisible inkインビジブルインクSRLネイバーフッドtokyvaliemgojin

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