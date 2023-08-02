お見舞い 《レアカラー》 STUSSY｜Logo printed hoodie パーカー

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肩幅：約51cm

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身幅：約59cm

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

[brand]STUSSY / ステューシー[item]パーカー / フーディー[detail]レアカラー / ロゴプリント[size]表記サイズ：L目安サイズ：メンズL / レディースXL 程度※あくまで目安ですので参考程度でお考えください肩幅：約51cm身幅：約59cm着丈：約70cm袖丈：約68cm[material]コットン80％ポリエステル20％

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ステューシー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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