100%正規品 80's Levi's 505 リーバイス　デニムパンツ　ジーンズ　リジッド デニム/ジーンズ

パンツ

⚪︎ウエスト幅: 40cm

⚪︎股上: 29cm

⚪︎股下: 75cm

⚪︎わたり幅: 29cm

⚪︎裾周り: 19cm

商品番号 A-0404

☆フォロー割実施中(^^)

¥2000以上~¥3000未満の商品¥100引き

¥3000以上~¥4000未満の商品¥200引き

¥4000以上~¥5000未満の商品¥300引き

¥5000以上の商品¥400引き

2点以上のおまとめ買いでさらに各商品¥100オフ

コメントにフォローしました。フォロー割価格希望と書き込みしてください。

フォロー頂いた方のみ上記セール価格適用になります。

ご連絡後、お値段変更させていただきます。

ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪

【状態】

古着であることをご理解した上で購入お願いします。

○注意○

お使いのモニター環境によって服の色味の見え方に多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

☑︎ブランド ⚪︎ levis ☑︎カラー ⚪︎ indigo blue ☑︎サイズ ⚪︎ 表記 W32×L30 ☑︎状態 ⚪︎ 使用感、汚れ、ダメージ、汚れあり ︎パンツ⚪︎ウエスト幅: 40cm⚪︎股上: 29cm⚪︎股下: 75cm⚪︎わたり幅: 29cm⚪︎裾周り: 19cm 商品番号 A-0404☆フォロー割実施中(^^)¥2000以上~¥3000未満の商品¥100引き¥3000以上~¥4000未満の商品¥200引き¥4000以上~¥5000未満の商品¥300引き¥5000以上の商品¥400引き2点以上のおまとめ買いでさらに各商品¥100オフコメントにフォローしました。フォロー割価格希望と書き込みしてください。フォロー頂いた方のみ上記セール価格適用になります。ご連絡後、お値段変更させていただきます。ご不明なところがあればお気軽にコメントください♪【状態】古着であることをご理解した上で購入お願いします。○注意○お使いのモニター環境によって服の色味の見え方に多少の差異が生じる場合もございますがご了承ください。ヴィンテージ 古着屋 tシャツ パーカー スウェット アウトドア ミリタリー 60年代 70年代 80年代 90年代 60s 70s 80s 90s gap levis nike adidas ralph lauren avirex the north face dickies l.l.bean old navy Harley-Davidson lee fila patagonia wrangler nautica stussy carhartt

