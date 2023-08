【2022正規激安】 REFLEM レフレム 裏ボア ナイロン コーチ ジャケット アウター コート ナイロンジャケット

着丈77cm

VAINL ARCHIVE WB-JKTジャケット ブラック

身幅62cm

素人採寸です。

ユニセックス。

数回着用しましたが、目立つ汚れや傷みはなく良好なお品です。

神経質な方はご遠慮ください。

裏ボア仕様でとても温かいです♪

即購入優先です。

同時購入でまとめ割可能です!

詳しくはコメントよろしくお願い致します^^

予告なく削除する可能性があります。

下記のブランド、系統のお洋服が好きな方におすすめな商品を多数出品しております^^

ぜひ他の出品物もチェックしてみてください*

milkboy

ミルクボーイ

land by milkboy

ランドバイミルクボーイ

TRAVAS TOKYO

トラバストーキョー

REFLEM

レフレム

ililil

イルイルイル

civarize

シヴァーライズ

DimMoire

ディムモアール

OY

オーワイ

Kry clothing

KILL STAR

キルスター

NieR

韓国ファッション

天使界隈

地雷

ankoRock

Ank rouge

kinglymask

キングリーマスク

KMK

Amilige

vivienne westwood

ヴィヴィアンウエストウッド

ヨウジヤマモト

YOHJI YAMAMOTO

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド レフレム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

着丈77cm身幅62cm素人採寸です。ユニセックス。数回着用しましたが、目立つ汚れや傷みはなく良好なお品です。神経質な方はご遠慮ください。裏ボア仕様でとても温かいです♪即購入優先です。同時購入でまとめ割可能です!詳しくはコメントよろしくお願い致します^^予告なく削除する可能性があります。下記のブランド、系統のお洋服が好きな方におすすめな商品を多数出品しております^^ぜひ他の出品物もチェックしてみてください*milkboyミルクボーイland by milkboyランドバイミルクボーイTRAVAS TOKYOトラバストーキョーREFLEMレフレムilililイルイルイルcivarizeシヴァーライズDimMoireディムモアールOYオーワイKry clothingKILL STARキルスターNieR韓国ファッション天使界隈地雷ankoRockAnk rougekinglymaskキングリーマスクKMKAmiligevivienne westwoodヴィヴィアンウエストウッドヨウジヤマモトYOHJI YAMAMOTO

