- Brand name -

【SUTSESO】

スチェッソ

- Sex -

レディース ユニセックス

- Size -

表記 (42サイズ)

着丈81cm / 身幅46cm / 肩幅37cm / 袖丈62cm

※多少の誤差はご了承下さい。

- Cloth -

綿100%

- Color -

白 ホワイト系

黒 ブラック系

- Condition -

【B】 -

S : 新品未使用 / デッドストック

A : 使用感のあまりない比較的綺麗な状態

B : 一般的な古着の状態

C : 部分的に目立つ汚れやダメージがある状態

D : 着用には問題のない状態

- add to -

- 管理番号 -

625

その他も出品しております‪\♡︎/︎

----------------------------

#古着えり氏のレディース一覧

#古着えり氏の古着一覧

-----------------------------

◾️他フリマサイトでも出品しておりますので、急遽取消す場合があります。

◾️ご連絡は24時間365日大丈夫です。手空きの時間にお返事しますので遅くなる場合もありますが、基本的にレスポンスは早いです。

◾️購入は基本コメント無しの即購入OKです。お値下げ希望の際は気軽にコメントから交渉して下さい。

◾️古着特有の匂い、汚れ、シワ、シミ等、多少ある事をご理解頂いた上で購入お願い致します。

◾️御使用の端末により色味が変わる場合がございます。予めご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 目立った傷や汚れなし

