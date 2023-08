自己紹介欄必ずお読み下さい。

●定価34,100円(税込)

●状態 数回着用

●サイズ表記1

身幅:約54cm

着丈:約67cm

袖丈:約59cm

肩幅:約42cm

目立つ汚れはありません。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

