◆アイテム◆

ACE.G FライトFIT

◆商品情報◆

○ブランド TUMI

○メーカー品番:2603516AT3

○メーカー商品名:TUMI T-PASS SLIM BRIEF

○サイズ:H30*W40*D10

持ち手30

ショルダーストラップ88/131

1600g

○カラー ダークグレー

○素材 ナイロン

○仕様 開閉ファスナー内ポケット× 13

外ポケット× 4

◆商品の状態◆

目立つ傷や汚れもなく、綺麗だと思います✩.*˚

あくまでもUSEDですので、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。

神経質な方は御遠慮ください。

◆ワンポイント◆

大人気のTUMIのブリーフケース!!

2WAYなので、重い荷物もらくらく運べて便利ですよ。

色も珍しいダークグレーでかっこいいです✩.*˚

状態がいいのもオススメです。

◆発送方法◆

メルカリ便、匿名配送となります。

梱包に関しては、丁寧をモットーにしておりますが、簡易包装となりますのでご了承くださいませ。

基本、24時間以内に発送させて頂いております。

◆購入元◆

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

※日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい。

◆その他割引などの情報◆

プロフィールをご覧下さい。

他にもいろいろ出品してますので、よろしければご覧下さい。

659

商品の情報 ブランド トゥミ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

