新版 コンバースオールスターチャックティラー70オックスフォード スニーカー

Converse ALL STAR ChuckTaylor70 OX

型番: 162062C

#Converse

#ConverseChuckTaylor

【サイズ】23.5cm

人気のCT70。お探しの方、サイズの合う方はぜひ!新品、未使用、箱付きです。

メインカラー···生成り

スニーカー型···ローカット(Low)

登録情報

ソール素材

合成

クロージャータイプ

レースアップ

この商品について

布地: キャンバス

ラバーソール

パッド入りインソール

編み上げ式

ベトナム製

説明

スニーカー ユニセックス コンバース チャックティラー70 オックスフォード

「U.S. ORIGINATOR」スペックを搭載したオールスターのカラーアレンジモデル。

洗い加工を施したキャンバス素材をアッパーに採用。

ベーシックなブラックとクラシックなホワイト/トリコの2色カラー

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド コンバースオールスター 商品の状態 新品、未使用

